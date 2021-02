मुंबई में गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

महानगर मुंबई के मानखुर्द एरिया (Mankhurd area)में शुक्रवार को एक गोदाम में भीषण आग (Massive fire) लग गई. 19 फायर ब्रिगेड वाहनों को आग पर काबू पाने के लिए भेजा गया है. आग लगने से अब तक किसी भी मौत होने या घायल होने की सूचना नहीं है. विजुअल्‍स में एक इमारत से धुएं का गुबार उठता हुआ देखा जा सकता है.फायर डिपोर्टमेंट से मिली जानकारी के अनुसार घटना दोपहर करीब 2.45 बजे की है.

