16 अगस्त से खुल जाएगा माता वैष्णो देवी का दरबार, रोजाना सिर्फ 5 हजार श्रद्धालु ही कर सकेंगे दर्शन

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से मंगलवार शाम जारी आदेश में कहा गया है कि 16 अगस्त से जम्मू-कश्मीर के धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे. सभी आंगतुकों के लिए आरोग्य सेतु एप (Aarogya Setu App) इंस्टॉल करना और उपयोग करना अनिवार्य होगा. साथ ही मूर्तियों और पवित्र ग्रंथों को हाथ लगाने की इजाजत नहीं होगी.

Due to relatively large number of pilgrims visiting Mata Vaishno Devi shrine in Katra, there shall be a ceiling of maximum 5000 pilgrims per day till September 30. A maximum of 500 pilgrims per day will be permitted within this ceiling in a graded manner from outside J&K: UT Govt https://t.co/rQWiSUA9yZ