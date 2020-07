राजा मानसिंह मौत मामला: मथुरा कोर्ट ने 11 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया, सजा का ऐलान कल

वर्ष 1985 के राजा मान सिंह की मौत का बहुचर्चित मामले में फैसला देते हुए मथुरा की अदालत ने 11 पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया. दोषी पुलिसकर्मियों को बुधवार को सजा सुनाई जाएगी. गौरतलब है कि 80 के दशक में राजा मान सिंह का मामला बेहद चर्चा में रहा था. वर्ष 1985 में मानसिंह राजस्थान के भरतपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे. इससे, एक दिन पहले उन्होंने राजस्‍थान के तत्‍कालीन हेलीकॉप्‍टर में अपनी जीप से जोरदार टक्‍कर मारी थी. घटना पर फैसला आने में 35 वर्ष लग गए.

1985 Raja Man Singh death case:Mathura court convicts 11 police personnel; quantum of sentence to be pronounced tomorrow.



In 1985,Singh was killed in a police encounter in Bharatpur, Rajasthan. A day before, he had banged his jeep into stationery helicopter of then Rajasthan CM