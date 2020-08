कोझिकोड विमान हादसा: मथुरा पहुंचा को-पायलट अखिलेश कुमार का पार्थिव शरीर

हालांकि मीडिया में आई उस खबर ने उनकी बेचैनी को उस वक्त मातम में बदल दिया जब उन्हें पता चला कि इस हादसे में दोनों पायलटों समेत 18 लोगों की मौत हो चुकी है. रविवार को सुबह अखिलेश का पार्थिव शरीर जब मथुरा स्थित उनके घर पहुंचा तो हर किसी की आंखे नम थी और जुबान पर मानो सूख चुकी हो. जानकारों का कहना है कि विमान के दोनों पायलटों की सूझबूझ के चलते ही विमान में आग नहीं लगी नहीं तो ज्यादा नुकसान होता. विमान में क्रू मेंबर्स समेत 190 यात्री सवार थे. टेबलटॉप रनवे पर बारिश के कारण फिसल विमान 35 फुट गहरी खाई में जा गिरा था. जिसके बाद उसके दो टुकड़े हो गए थे.

Mathura: Mortal remains of co-pilot Akhilesh Kumar who lost his life in the flight crash landing incident at #Kozhikode in Kerala, reaches his native place. pic.twitter.com/qbG34ny4jd