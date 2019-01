मायावती के बर्थडे पर 63 किलो का केक लूट ले गए समर्थक, MLA ने बार डांसरों से लगवाए 'तेरी आंख्या का यो काजल' पर ठुमके

बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती (Mayawati)ने जहां अपना 63वां जन्मदिन बहुत ही सामान्य तरीके से मनाया, वहीं उनके समर्थकों ने कई जगहों पर इस मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया. उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party)के कार्यकर्ताओं ने मायावती के जन्मदिन (Mayawati Birthday)पर कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें 63 किलो का केक ऑर्डर किया गया, लेकिन समर्थकों ने उसे बर्बाद कर दिया. समर्थक केक कटने के बाद मिलने का इंतजार किए बिना ही उसे पर सीधे टूट पड़े और उन्होंने केक लूटना शुरू कर दिया. इस दौरान केक के पास मौजूद कुछ लोगों ने केक लूटने वाले समर्थकों को दूर हटाने की कोशिश की. बसपा समर्थकों की यह हरकत कैमरे में कैद हो गई. न्यूज एजेंसी एएनआई ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है.

वहीं मध्य प्रदेश में पथरिया से बसपा विधायक राम बाई सिंह और अन्य कार्यकर्ताओं ने दमोह के लोगों के लिए मायावती का जन्मदिन मनाने के लिए एक आलीशान पार्टी का आयोजन किया. विधायक ने पार्टी में डांस के लिए बार डांसरों को बुलाया गया. वहां पर बार डांसरों ने 'तेरी आंख्या का यो काजल' जैसे गानों पर ठुमके लगवाए गए. यहां भी एक बढ़ा केक मंगवाया गया और उसे लोगों में बांटा गया.

#WATCH: People loot cake during an event in Amroha, on Bahujan Samaj Party (BSP) chief Mayawati's 63rd birthday today. pic.twitter.com/8Q4bDWdr66