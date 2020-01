BSP ने मांगा CM अशोक गहलोत का इस्तीफा, आखिर कांग्रेस पर क्यों इतना भन्नाई हैं 'बहनजी'

ऐसा लग रहा है बीएसपी सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है. बीएसपी सुप्रीमो मायावती को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की अति सक्रियता अच्छी नहीं लग रही है दूसरी ओर आज राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायक जो सितंबर 2019 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे वे आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलकर पार्टी की औपचारिक सदस्यता ले ली है. ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर हुईं तल्खियां एक बार फिर से शुरू होने जा रही हैं. हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मायावती के गुस्से को काफी हद तक शांत कर दिया था लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी की टीम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय होती दिख रही है अब मायावती भी ज्यादा देर तक चुप बैठनी वाली नही हैं.

कांग्रेस की औपचारिक सदस्यता लेने वाले बीएसपी छोड़कर आए विधायक

Delhi: The six Bahujan Samaj Party MLAs from Rajasthan who had joined Congress in September 2019, met Congress Interim President Sonia Gandhi today and formally took membership of party pic.twitter.com/erIWrR3r3V