मेरठ के एसपी सिटी की सफाई: लड़कों ने लगाए थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, तब मैंने कहा इतनी नफरत है तो पाकिस्तान चले जाएं

मेरठ के एसपी सिटी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान जाने की हिदायत दी थी. जिसके बाद मेरठ के एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह की सफाई आई है. वीडियो वायरल होने पर मेरठ के एसपी अखिलेश नारायण सिंह ने कहा, ''कुछ लड़कों ने हमें देखते ही पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाए और गली के अंदर भाग गए तो ये साफ़ हो गया कि ये बवाल करा सकते हैं. पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाने का तरीक़ा ग़लत था, उपद्रवियों ने फ़ोर्स को देखते ही पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाने लगे तो तभी मैंने उनसे ये कहा कि अगर आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और भारत से इतनी नफरत करते हैं कि आप पत्थर फेंकते हैं तो पाकिस्तान चले जाए. हम उनकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं.''

इस मामले में मेरठ के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा, ''पथराव किया जा रहा था, भारत-विरोधी और पाकिस्तान के पक्ष वाले नारे लगाए जा रहे थे. स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी. पीएफआई के पर्चे बांटे जा रहे थे. यह सब तब भी हो रहा था, जब धार्मिक नेता ने भी अपील की. हां, अगर स्थिति सामान्य होती तो शब्दों का चुनाव बेहतर हो सकता था, लेकिन उस दिन स्थिति बेहद अस्थिर थी, हमारे अधिकारियों ने बहुत संयम दिखाया, पुलिस ने कोई गोलीबारी नहीं की.''

Prashant Kumar,ADG Meerut: Yes if situation was normal then choice of words could have been better, but that day the situation was extremely volatile,our officers showed a lot of restraint,there was no firing by Police. (2/2) https://t.co/B4HLcj6q6M