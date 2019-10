दमदार! 75 वर्षीय इस बुजुर्ग ने 50 सालों में लगाए 27 हजार पेड़

क्लाइमेट चेंज (Climate Change) से लड़ने के लिए दुनिया भर के लोग आगे आए हैं. पर्यावरण (Environment) को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद भी कई जगहों पर इमारतों को बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं. वहीं. कुछ लोग ऐसे भी है जो पेड़ों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं. पर्यावरण के लिए पेड़ कितने जरूरी है ये तो आप सभी जानते हैं लेकिन क्या 1 साल में आप एक भी पेड़ लगाते हैं? अगर नहीं तो आपको जोधपुर के रणाराम बिश्नोई (Ranaram Bishnoi) से सीखना चाहिए. 75 साल के रणाराम बिश्नोई 50 वर्षों से पेड़ लगा रहे हैं और अब तक वह 27,000 पेड़ लगा चुके हैं. बिशनोई के प्रयास हम सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है. 75 साल के बिशनोई के की तरह सभी को पेड़ लगाने और बचाने की अहमियत को समझना चाहिए.

बिशनोई के काम की सराहना करते हुए एक IFS अधिकारी ने ट्वीट किया. आईएफएस परवीन कासवान ने ट्वीट कर लिखा, ''जोधपुर के रणाराम बिश्नोई से मिलिए, 75 साल की उम्र में वह गांव के चारों ओर पेड़ लगाने के मिशन पर हैं. वह पिछले 50 वर्षों से यह काम कर रहे हैं और अब तक 27,000 पेड़ लगा चुके हैं. वह सिर्फ पेड़ लगाते ही नहीं बल्कि उन्हें पानी देने और उनकी देखभाल का काम भी करते हैं, वो भी सब अपने दम पर.''

Meet Ranaram Bishnoi from #Jodhpur, at the age of 75 he is on a mission to plant trees around the village. He is doing it from last 50 years and has planted 27,000 trees till now. He not only plant them but also provide water and take care of them. All on his own. pic.twitter.com/lpwrbAQdK8