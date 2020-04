मेघालय : कोरोना संक्रमित डॉक्टर की मौत, परिवार के 6 लोग हुए Covid-19 पॉजिटिव

डॉक्टर के संपर्क में आए 2,000 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई है. सरकार ने 22 मार्च से पहले डॉक्टर के संपर्क में आने वाले और अस्पताल जाने वाले सभी लोगों से सामने आने के लिए कहा है. साथ ही कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनने के लिए भी कहा गया है. मेघालय में संक्रमित की मौत से दो दिन पहले नागालैंड में कोरोना संक्रमण का पहला मामला आया था. पूर्वोत्तर के राज्यों में सिर्फ सिक्किम अभी कोरोना से अछूता है.

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने ट्वीट में कहा, "मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेघालय में पहले COVID-19 पॉजिटिव मरीज का आज सुबह 2:45 बजे निधन हो गया. उनके परिवार और प्रियजनों को मेरी ओर से संवेदना. उनकी आत्मा को शांति मिले."

I am deeply saddened to inform that the first #COVID19 positive patient in Meghalaya passed away this morning at 2:45 am. My heartfelt condolences to his family and loved ones. May his soul rest in peace.