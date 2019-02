IAF पायलट अभिनंदन की रिहाई के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने कही यह बात

भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान (IAF Pilot Abhinandan) को छोड़ने के लिए पाकिस्तान तैयार हो गया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह घोषणा की. इमरान खान (Imran Khan) ने कहा कि पाकिस्तान शुक्रवार को अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthaman) को रिहा करेगा. इमरान खान ने कहा कि शांति के कदम के तौर पर पायलट की रिहाई का कदम उठाया गया है. इस खबर के बाद देशभर में खुशी की लहर है. देश के लोग इस खबर का स्वागत कर रहे हैं और साथ-साथ पाक पीएम का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं.

The decision to hand over Wing Commander Abhinandan is a great gesture & shouldnt be seen in isolation. It also comes at a time when Pak could've chosen to further escalate an already tensed situation. I see it as a mark of reconciliation . Our leadership should reciprocate. https://t.co/i2RZINyIbk