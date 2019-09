घाटी में बंद स्कूलों को लेकर पीएम मोदी पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती, कहा- आप किसी के मौलिक अधिकार के साथ...

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है. महबूबा मुफ्ती ने इस बार राज्य में बीते 50 दिनों से बंद पड़े स्कूलों का मुद्दा उठाया है. उन्होंने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया. पीएम मोदी को टैग करते हुए महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में लिखा कि छह साल की हाजिका कश्मीर के उन लाखों बच्चों में से एक है जो बीते 50 दिनों से स्कूल नही जा पाएं हैं. उनके स्कूल यूनिफॉर्म पर धूल जम चुकी है और उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है. आपके लिए स्थिति का बेहतर होना इसे ही कहते हैं क्या? यह कितना जायज है?. महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में यूनिसेफ, मलाला युसुफ़ज़ई, मिशेल ओबामा और प्रियंका चोपड़ा को भी टैग किया है. महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें एक छह साल की बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में दिख रही है और उसकी मां उससे सवाल कर रही है.

Sir @narendramodi 6 year old Hazika like millions of Kashmiri children hasn't been to school since 50 days now. Their uniforms have gathered dust thereby depriving them of right to education & a sense of normalcy. Is this fair?@UNICEF@Malala@MichelleObama@priyankachoprapic.twitter.com/EEgvcRKGd7