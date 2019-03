भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन बालाकोट को लेकर महबूबा मुफ्ती ने दिया बड़ा बयान, कहा- देशद्रोही कहा जाना....

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भारतीय वायुसेना द्वारा पीओके के बालाकोट में किए हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने रविवार को कहा कि हमलों की सत्यता पर सवाल उठाने वालों को देशद्रोही कहा जाना गलत है. उन्होंने विपक्षी दलों से कहा है कि बेरोजगारी और किसान संकट जैसे मुद्दों पर चल रही बहस को बदलने के चक्कर में न पड़ें. पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बालाकोट हमलों के सिलसिले में राजनीतिक बातचीत को कमतर करने से केवल भाजपा को ही चुनावी फायदा होगा. महबूबा ने ट्वीट किया कि जो लोग बालाकोट हमलों की सत्यता पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें राष्ट्र विरोधी कहना चौंकाने वाला है. हालांकि, विपक्षी दलों को हमले के मद्देनजर नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी और किसान संकट जैसे मुद्दों को छोड़कर पूरे चुनावी विमर्श को बदलने के झांसे में नहीं पड़ना चाहिए.

As citizens of this country, we have every right to question the credibility of the Balakot operation. Esp due to GoIs ambiguity about the details.

How does it help the enemies? Only puts GoI in a tight spot since they want to exploit this to reap electoral benefits. https://t.co/n6U20Frzqt