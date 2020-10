रिहा होने के बाद बोलीं महबूबा मुफ्ती- हमसे जो छीना है, वो वापस लेकर रहेंगे

मंगलवार को रिहा होने के बाद महबूबा मुफ्ती के ट्विटर हैंडल से उनका एक ऑडियो मैसेज शेयर किया गया. उसमें वह कह रही हैं, 'मैं आज एक साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूं. इस दौरान 5 अगस्त, 2019 के काले दिन का काला फैसला, हर पल मेरे दिल और रूह पर वार करता रहा और मुझे अहसास है कि यही कैफियत जम्मू-कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी. हममें से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतई भूल नहीं सकता.'

After being released from fourteen long months of illegal detention, a small message for my people. pic.twitter.com/gIfrf82Thw