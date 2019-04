महबूबा मुफ्ती का 'पाकिस्तान राग'- हमारे न्यूक्लियर बम दिवाली के लिए नहीं तो, पाक के भी...

राजस्थान के बाड़मेर में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने पाकिस्तान पर तंज कसा था. पीएम मोदी ने कहा था कि पहले आए दिन पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता था, 'हमारे पास न्यूक्लियर बटन (Nuke Button) है...हमारे पास न्यूक्लियर बटन है. इस पर पीएम ने कहा कि उनके पास न्यूक्लियर बटन हैं तो फिर हमारे पास क्या है भाई? क्या हमने इसे दिवाली के लिए रखा है? पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा, 'भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया. पीएम मोदी के इस बयान पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने एक बार फिर पाकिस्तान राग अलापा. महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, 'अगर भारत के पास न्यूक्लियर बम दिवाली के नहीं है तो पाकिस्तान ने क्या इसे ईद के लिए रखा है? पीएम मोदी को इस तरह की निम्नस्तर की राजनीति से दूर रहना चाहिए.' बता दें कि महबूबा मुफ्ती इससे पहले भी कई बार अलग-अलग मामलों को लेकर पाकिस्तान के पक्ष में बोलती रही हैं.

If India hasn't kept nuclear bomb for Diwali, it's obvious Pakistan's not kept theirs for Eid either. Don't know why PM Modi must stoop so low & reduce political discourse to this.

बता दें कि एक दिन पहले पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा था, 'भारत ने पाकिस्तान की धमकियों से डरने की नीति को छोड़ दिया, ये ठीक हुआ ना? आप भी यही चाहते हैं ना? हमने आतंकियों के मन में डर पैदा किया, ये ठीक किया ना? हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर घूमने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक किया ना?

#WATCH Prime Minister Narendra Modi in Barmer, Rajasthan: India has stopped the policy of getting scared of Pakistan's threats. Every other day they used to say "We've nuclear button, we've nuclear button".....What do we have then? Have we kept it for Diwali? pic.twitter.com/cgSLoO8nma