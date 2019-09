'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किया अनुच्छेद 370 हटाने का जिक्र तो भड़कीं महबूबा मुफ्ती, कहा - यह इस देश की...

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीप अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में पीएम मोदी के भाषण पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि इस फैसले को इसलिए लिया गया ताकि जम्मू और कश्मीर के "विशेष हितों" को सुरक्षित किया जा सके, यह इस देश की विडंबना है. इस फैसले को लेकर अन्य जगहों पर खुशी मनाई जा रही है लेकिन राज्य (जम्मू-कश्मीर) के लोग ही इससे खुश नहीं हैं, जहां इसका फायदा होना सबसे ज्यादा होने की उम्मीद की जा रही है. इन सब के बीच बड़े उन्माद की मदद से इस पूरे निर्णय को सही साबित करने की कोशिश की जा रही है.

Ironic that a move ostensibly taken to secure “special interests” of J&K gets cheered on everywhere except in the state that's it meant to benefit. While people in Kashmir have been gagged , mass hysteria is orchestrated elsewhere to justify this decision. https://t.co/Z3cr3BkqDr