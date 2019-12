महबूबा मुफ्ती ने कहा-अनिश्चितता और भय की चपेट में है कश्मीर, विकास का तर्क केवल एक मुखौटा है

जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने बीजेपी (BJP) पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'गंभीर प्रतिबंधों और इंटरनेट निलंबन के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था को 1500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है. कश्मीर अनिश्चितता और भय की चपेट में है. विकास का तर्क केवल मुखौटा है. असली मकसद राजनीतिक लाभ को फिर से हासिल करना था जोकि नाकाम बीजेपी की खीज ज्यादा थी.' महबूबा ने कहा, 'अगर भारत सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की सच में चिंता करती थी तो उसे संवाद शुरू करना चाहिए था और आशंकाओं को दूर करना चाहिए था लेकिन बजाय इसके उसने एक हद तक डर की मनोविकृति पैदा की. जहां कश्मीर में स्थानीय प्रेस ने भी सेल्फ सेंसरशिप लगा दी.' गौरतलब है कि महबूबा मुफ्ती का ट्विटर हैंडल उनकी बेटी संभालती हैं.

Due to severe restrictions & internet suspension, state economy has lost 1500 crores & counting. Kashmir is gripped with uncertainty & fear. Development argument is a facade. The real motive was to reap political dividends which much to the chagrin of BJP failed.