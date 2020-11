PDP नेता की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती, बोलीं- J&K में मुस्लिमों पर 'जुल्म' का गुजरात मॉडल जोरों पर

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने पीडीपी के युवा नेता वहीद उर रहमान की गिरफ्तारी का आरोप लगाते हुए बुधवार को मोदी सरकार (BJP) पर जमकर निशाना साधा. महबूबा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अगस्त 2019 से मुस्लिमों पर जुल्म करने का गुजरात मॉडल जोरों पर हैं. यह वही नया कश्मीर है, जिसमें वे चाहते हैं कि हम रहें. उन्होंने कहा, "मैं व्यक्तिगत रूप से वाहिद की अखंडता, ईमानदारी और चरित्र के लिए जिम्मा ले सकती हूं. अब जल्द से जल्द वहीद की रिहाई सुनिश्चित करना और न्याय देना न्यायपालिका पर है.

महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी के युवा नेता की गिरफ्तारी का आरोप लगाते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं. उन्होंने आगे लिखा, "तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पीडीपी के वहीद उर रहमान पारा की तारीफ की थी. एनआईए ने बेबुनियाद आरोपों के आधार पर उन्हें आज गिरफ्तार किया. कोई संदेह नहीं है कि 20 नवंबर को उन्होंने डीडीसी के लिए नामांकन दाखिल किया और अगले दिन उन्हें समन मिल गया."

PDP's @parawahid applauded by then HM @rajnathsingh for strengthening democracy in J&K has been arrested on baseless charges by NIA today. No coincidence that he filed his nomination for DDC on 20th Nov & received NIA summons next day itself. pic.twitter.com/8aYhHBkKNl — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 25, 2020

महबूबा मुफ्ती ने कहा, "इस आदमी (दविंदर सिंह) के साथ वहीद का कोई संबंध नहीं है और उस पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं. यह सब सिर्फ जम्मू और कश्मीर में पीडीपी और अन्य मुख्यधारा के राजनीतिक दलों को ब्लैकमेल और डराने के लिए किया जा रहा है."

Gujarat model of persecuting Muslims is in full swing since August 2019 in J&K. This is the Naya Kashmir they want us to live in. — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 25, 2020

अनुच्छेद 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा, "गैरकानूनी तरीके से अनुच्छेद 370 हटाने के मामले को बीजेपी देश के हर कोने में भुना रही है, लेकिन कश्मीर की जनता अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर सवाल पूछती है तो उसे सजा दी जाती है. सभी जानते हैं कि किसके इशारे पर देविंदर सिंह ने काम किया."

BJP milks illegal scrapping of Article 370 in every nook & corner of the country. But when it comes to Kashmiris questioning its abrogation they are locked up & punished. Everyone knows at whose behest Devinder Singh worked for. Ironic that they have the gall to blame others — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 25, 2020

बता दें कि खबरें आ रही हैं कि NIA ने बर्खास्त डीएसपी दविंदर सिंह के मामले में पीडीपी के युवा नेता वहीद पारा को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले, एनआईए ने उनसे पूछताछ भी की थी.

