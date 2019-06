महबूबा मुफ्ती ने सुषमा स्वराज को लेकर की टिप्पणी, कही यह बात...

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ( Sushma Swaraj) को लेकर एक ट्वीट किया. उन्होंने (Mehbooba Mufti) लिखा कि सुषमा जी ( Sushma Swaraj) ने हर घटना पर अपनी त्वरित प्रतिक्रिया देकर हमेशा ही अपने मंत्रालय के माध्यम से मानवता को बढ़ावा दिया. उनकी कमी हमेशा ही महसूस होगी. बता दें कि सुषमा स्वराज ( Sushma Swaraj) ने इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था और उन्होंने पहले ही निजी कारणों की वजह से विदेश मंत्रालय को भी छोड़ने का फैसला किया था. लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद इस बार पीएम मोदी ने सुषमा स्वराज की जगह एस. जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया है. एस.जयशंकर पहले विदेश सचिव थे.

Sushma ji gave a human touch to her ministry with her prompt responses & kindness. She will be missed. https://t.co/lE22zdob6u