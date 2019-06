टीम इंडिया ने पाक को चटाई धूल तो महबूबा मुफ्ती ने यूं दिया रिएक्शन, Tweet हुआ वायरल

भारतीय टीम (Indian) टीम ने रविवार को खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को 89 रनों से हरा दिया. भारतीय टीम की जीत पर अब चारों ओर से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने भारतीय टीम (India vs Pakistan) के जीत पर अपना रिएक्शन दिया है. महबूबा मुफ्ती से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने भी टीम इंडिया की जीत पर रिएक्शन दिया था. महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. महबूबा मुफ्ती के इस ट्वीट पर लोगों के रिएक्शन आने भी शुरू हो गए हैं.

Congrats to #IndianCricketTeam for a terrific performance & making the country proud. Pakistan lost but they surely made twitter more entertaining with their self deprecating humour.

महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने लिखा: "इंडियन क्रिकेट टीम को शानदार जीत और देश को गौरवान्वित करने के लिए बधाई. पाकिस्तान हार गया, लेकिन अपने ह्यूमर से ट्विटर को मनोरंजक बना दिया." महबूबा मुफ्ती ने इस तरह भारतीय टीम (Indian Team) को जीत की बधाई दी और साथ ही पाकिस्तान के लोगों के ह्यूमर की भी तारीफ की. उन्होंने इससे पहले भारत-पाकिस्तान (India vs Pakistan) मैच के दौरान भी ट्वीट किया, थो जो खूब वायरल हुआ था.

May the best team win in today's ???????? vs ???????? cricket match. Every individual has the right to cheer for whichever team they believe in. So let's be civil about it.