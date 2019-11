मां की खराब सेहत पर महबूबा मुफ्ती की बेटी ने गृहमंत्री अमित शाह पर साधा निशाना, कहा -आपको तो कोई अधिकार...

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की खराब सेहत को लेकर उनकी बेटी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोला है. महबूबा मुफ्ती के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए उनकी बेटी ने कहा कि अमित शाह जी आपकी सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है. मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं अपनी मां के लिए हर घंटे लड़ रही हूं. और मैं जब तक ऐसा करती रहूंगी तब तक हर कश्मीरी के खिलाफ हो रहे अत्याचार की भी बात करूंगी.

HM @AmitShah ji, it's quite clear your government has no legal or moral constraints. Just want you to know that I will fight for my mother every hour of the day. And while I'm at it, I'll continue speaking up against the oppression you've unleashed on Kashmiris.