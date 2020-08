UPSC परीक्षा में #RahulModi हुए कामयाब तो बने रोचक Memes, एक यूजर ने कहा,'मर्जर ऑफ द सेंचुरी'

Exclusive: UPSC में टॉप करने वाले प्रदीप सिंह ने बताई सफलता के पीछे की कहानी

UPSC 2019 Rank 1 holder bhi itna trend nahi hua jitna #RahulModi rank 420 hoke trend hua hai — sᴀᴛʏᴀᴊɪᴛ (@Nomadic_ss) August 4, 2020

Candidate name #RahulModi secured 420 Rank in #UPSC gets all the attention .



Candidate Who secured No 1 rank : pic.twitter.com/a6AzM7Whp6 — Logical Army (@nitin_sta) August 4, 2020

Trolling him just because of his name

Isn't right.

He got this position by his hard work, it's bad to hear and see people trolling him. #Rahulmodi#UPSCResults — Shalu Goyal (@ShaluGoyal0) August 4, 2020

Are you a Congress Supporter or BJP supporter?



#RahulModi be like : pic.twitter.com/LUGR59utMu — Tamils are Hindus (@56TamilHindu) August 4, 2020

राहुल मोदी के अलावा सिविल सेवा परीक्षा 2019 में टॉप करने वाले प्रदीप सिंह भी ट्विटर पर ट्रेंड करते रहे.मुरथल विश्विद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में B Tech करने वाले प्रदीप ने NDTV को बताया कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते समय पकिन बातों का मुख्य तौर पर ध्यान रखना चाहिए. प्रदीप बताते हैं कि प्री लिम्स, मेन्स और इंटरव्यू, तीनों ही चीज़ अपने आप में बिल्कुल अलग-अलग हैं, इसीलिए तीनों की तैयारी भी बिल्कुल अलग-अलग तरीके से की जानी चाहिए.