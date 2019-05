मुस्लिम महिला ने अपने बच्चे का नाम नरेंद्र मोदी रखा, हैरान कर देगी वजह

पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित होकर यूपी के गोंडा में एक मुस्लिम परिवार ने अपने नवजात शिशु का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रखा है. साथ ही सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस आशय का शपथ पत्र देते हुए बच्चे का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज कर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया है. जानकारी के मुताबिक, जिले के वजीरगंज क्षेत्र के अन्तर्गत परसापुर महरौर निवासी मोहम्मद इदरीश की पुत्रवधू मैनाज बेगम को एक बच्चा हुआ. बीते 23 मई को मतगणना के दिन जब बच्चे के नामकरण की चर्चा शुरू हुई तो इस महिला ने अपने नवजात शिशु का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी रखने की जिद पकड़ ली. पहले तो लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया लेकिन उसके अपने निर्णय पर अडिग रहने पर दुबई में नौकरी कर रहे उसके पति मुश्ताक अहमद से बात की गई.

Gonda: Family names their newborn son 'Narendra Modi'. Menaj Begum, mother says, "My son was born on 23 May, I called my husband who is in Dubai&he asked 'Has Narendra Modi won?' so I named my son Narendra Modi. I want my son to do good work like Modi ji&be as successful as him." pic.twitter.com/ywadXyiBLc