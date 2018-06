मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, इस सप्ताह इन इलाकों में हो सकती है भारी से भारी बारिश

इस सप्ताह देश के अलग-अलग इलाकों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग द्वारा जारी इस चेतावनी के अनुसार पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ-साथ उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडू में भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है. गौरतलब है कि इस महीने के शुरुआत से ही देश के अलग-अलग हिस्सों में तेज आंधी और बारिश का सितम जारी है. अकेले यूपी में ही धूल भरी आंधी की वजह से 100 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. विभाग के अनुसार देश के अलग-अलग इलाकों में आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा. आइये जानते हैं अगले एक सप्ताह में कौन-कौन से राज्य में भारी बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना जताई जा रही है.यह भी पढ़ें: दिल्ली में हवा की हालत सुधरी, रविवार तक निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक

Thick blanket of dust is there. As of now, it seems that there'll be some respite from these conditions in next 48-72 hours. Monsoon is still in weak phase, however, there are chances of its revival by end of the month: S.Paul, Director,India Meteorological Department #Chandigarhpic.twitter.com/rINr2g6jf9