पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की आशंका, फिर बढ़ सकती है ठंड, मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी की चेतावनी

मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में पहाड़ी इलाकों में भारी से भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है. वहीं कुछ अन्य राज्यों में भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है. विभाग की इस चेतावनी के बाद पहाड़ी इलाकों के साथ-साथ मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ सकती है. मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर जिन इलाकों में सबसे ज्यादा बर्फबारी हो सकती है उनमें कुल्लू, चंबा, लौह-स्पित, शिमला, किन्नौर मुख्य रूप से शामिल हैं. बता दें कि बीते कुछ दिनों में पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है. जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.

6 फरवीर में इन इलाकों में होगी बर्फबारी

मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी से भारी बर्फबारी हो सकती है. जबकि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है. इन इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती है. ऐसे में इन इलाकोें का पारा भी लुढ़क सकता है.

गुरुवार को इन राज्यों के लोग रहे सावधान

गुरुवार को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी से भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है. वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम यूपी में तेज बारिश हो सकती है. जबकि दिल्ली, बिहार, यूपी, राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है.

IMD,Himachal Pradesh:Heavy snowfall very likely to occur at isolated places in districts Kullu, Chamba, Lahaul&Spiti, Shimla,Kangra& Kinnaur on 6th Feb&very to very heavy on 7th Feb.Heavy rainfall also likely to occur at isolated places over mid&lower parts of the state on 6&7Feb https://t.co/TeXPKI2C82