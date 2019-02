ममता बनर्जी के धरने में शामिल 5 अफसरों पर कार्रवाई शुरू, मेडल भी लिए जा सकते हैं वापस: सूत्र

गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के धरने में शामिल 5 अफ़सरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है. सूत्रों के मुताबिक कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार (Rajeev Kumar) समेत इन सभी अफ़सरों के मेडल भी वापस लिए जा सकते हैं. गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, केंद्र भी दोषी अधिकारियों के नाम एम्पैनल्ड लिस्ट से काट सकता है, और एक निश्चित अवधि तक उनके केंद्रीय सेवा में आने पर रोक लगा सकता है. गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से विरोध प्रदर्शन करने वाले पांच पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने को कहा है.

इसके साथ-साथ केंद्र सरकार इन अधिकारियों को निश्चित समय के लिए केंद्रीय स्तर पर सेवा देने से भी रोक सकती है. सूत्रों ने अनुसार जिन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी उनमें पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विनीत कुमार गोयल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) अनुज शर्मा, पुलिस आयुक्त (बिधाननगर आयुक्तालय) ज्ञानवंत सिंह और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुप्रतीम अंधरा शामिल हैं. गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि पुलिस अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वह तटस्थ बने रहें, लेकिन धरने में शामिल होकर उन्होंने राजनीतिक रुख अपनाया है. हालांकि बंगाल सरकार आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन यह केवल राज्य और केंद्र सरकार के बीच तनाव को और बढ़ाएगा.

MHA sources: In addition, a number of measures are also being initiated against defaulting officers such as withdrawing medals. Centre may also remove names of delinquent officers from the empanelled list & bar them for a certain period from serving in the central government. https://t.co/ao65ga92T0