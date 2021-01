माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा में बनाया ताजमहल जैसा ऑफिस, देखिए तस्वीरें

गुरुवार को माइक्रोसॉफ्ट ने ट्वीट करके बताया कि कंपनी ने ताजमहल से प्रेरित होकर अपने कर्मचारियों की सुख-सुविधाओं के लिए बिल्कुल ताजमहल जैसा दिखने वाला ऑफिस तैयार किया है. माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि ऑफिस तैयार करने वाले मजदूरों और इंजीनियर ने काफी प्यार से और परिश्रम से इसका डिजाइन किया है. बता दें कि, इस ऑफिस की खास बात ये है कि इसका डिजाइन 17वीं शताब्दी की अद्भुत संरचना से प्रेरित है. नोएडा का ये इंडिया डेवलपमेंट सेंटर 6 मंजिला इमारत के 3 शीर्ष मंजिलों में 90,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है. इसके अलावा ऑफिस के अंदर ताजमहल की एक बड़ी फोटो भी है. ऑफिस अंदर से संगमरमर की तरह काफी चमकदार है और खूबसूरत है.

A labour of love & engineering, see how the Taj Mahal has inspired Microsoft's new engineering hub in NCR. A truly modern and sustainably-built workspace, that'll house engineering talents in AI, Cloud & Enterprise, Gaming & more. Know more: https://t.co/EKrh9AvB0n#MicrosoftIDCpic.twitter.com/PiZdfjoshv