माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला ने अफ्रीकी-अमेरिकी समुदाय का किया समर्थन, कही यह बात

माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल के सीईओ सत्य नडेला ने भी अफ्रीकी-अमेरिकी समुदाय को अपना समर्थन दिया है. पिछले हफ्ते अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति की पुलिस हिरासत में हुई मौत पर नडेला ने कहा कि घृणा और नस्ली भेदभाव के लिए देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसके लिए समाज को बहुत कुछ करने की जरूरत है. उन्होंने ट्वीट किया, 'समाज में में घृणा और नस्ली भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए. सहानुभूति रखना और एक साझा समझ बस शुरुआत है लेकिन हमको बहुत कुछ करने की जरूरत है. मैं अश्वेत और अफ्रीकी अमेरिकी समाज के साथ खड़ा हूं. हम अपनी कंपनी और समुदाय में इस पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.'

There is no place for hate and racism in our society. Empathy and shared understanding are a start, but we must do more. I stand with the Black and African American community and we are committed to building on this work in our company and in our communities. https://t.co/WaEuhRqBho