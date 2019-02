राजस्थान के पोखरण में मिग-27 लड़ाकू विमान क्रैश, पायलट सुरक्षित, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश

राजस्थान के पोखरण में मिग-27 लड़ाकू विमान के क्रैश (MiG 27 Crash) होने की खबर है. यह विमान प्रशिक्षण उड़ान पर था और जैसलमेर से उड़ा था. हालांकि समय रहते पायलट सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहे. दुर्घटना के कारणों की जांच कोर्ट ऑफ इंक्वॉयरी करेगी. बता दें कि यह प्लेन शाम 6:10 बजे क्रैश हुआ.

A MiG-27 aircraft airborne for a training mission from Jaisalmer, Rajasthan crashed around 6:10 PM near Pokhran Range. Pilot ejected safely. A Court of inquiry will investigate the cause of the accident. pic.twitter.com/UAykQjGVCZ