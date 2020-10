माइक पॉम्पियो ने किया गलवान घाटी का ज़िक्र, कहा - भारत के साथ खड़ा है अमेरिका

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि 'हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए अपनी जान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल पर गए. इनमें पीएलए (चीनी सेना) के साथ झड़प में जान गंवाने वाले 20 जवान भी हैं. भारत की अखंडता और स्वतंत्रता की लड़ाई में अमेरिका उसके साथ खड़ा है.'

#WATCH: We visited National War Memorial to honour brave men & women of Indian armed forces who sacrificed for the world's largest democracy, including 20 killed by PLA in Galwan Valley. US will stand with India as they confront threats to their sovereignty, liberty: Mike Pompeo pic.twitter.com/CwHMAcA1wC