'हाउडी मोदी' की तारीफ करने वाले मिलिंद देवड़ा बोले, पार्टी हित को देशहित से ऊपर रखने वाले नेता सबसे ज्यादा हानिकारक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) के ह्युस्टन में हुए 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम की अपनी पार्टी के रुख से अलग जाकर करने पर तारीफ करने पर निशाने पर आए मिलिंद देवड़ा ने ट्विटर में एक वीडियो जारी कर जवाब दिया है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, नेता जो पार्टी को देशहित से पहले रखते हैं वे देश के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक हैं. इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा, कोई भी चाहे वह बीजेपी में हो या कांग्रेस में या फिर किसी क्षेत्रीय पार्टी में, जो कोई भी इससे अलग सोचता है, देश के लिए वे सबसे ज्यागा हानिकारक हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे गर्व है कि मैं जब संसद पहुंचा तो वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता थे, सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे. मुझे गर्व है कि जब मैं संसद पहुंचा तो मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे. यह सभी बड़े नेता थे वे पार्टी से अलग जा सकते थे.'

During an @iimunofficial meet yesterday, I was asked about @narendramodi ji's gracious acknowledgement of my father's diplomatic efforts & the controversy thereafter.



My reply - politicians who fail to put national interest before party interest do a great disservice to India! pic.twitter.com/vpzXCLcQAN