कंगना रनौत बनाम शिवसेना की तनातनी के बीच बोले मिलिंद देवड़ा, "बेकार के मुद्दों के लिए कोरोना महामारी से बेहतर..."

महाराष्ट्र में शिवसेना और कंगना रनौत के बीच चल रही तनातनी के बीच कांग्रेस के सीनियर नेता मिलिंद देवरा की टिप्पणी सामने आई हैं. कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने इस पूरे विवाद पर तंजात्मक लहजे में कहा कि ऐसा लगता है कि बेकार के मुद्दों पर लड़ने के लिए कोरोना महामारी से बेहतर समय नहीं हो सकता है? उनकी इस टिप्पणी को कंगना के साथ-साथ उद्धव ठाकरे पर भी देखा जा रहा है. बता दें कि शिवसेना शासित BMC ने बुधवार को एक्ट्रेस कंगना रनौत के बांद्रा स्थित बंगले में ''अवैध निर्माण '' को गिरा दिया.

Guess there's no better time than during a pandemic to fight pointless culture wars? 🙄😷