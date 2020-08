कश्मीर में आतंकियों ने सैनिक का अपहरण किया, जली हुई कार बरामद

इस बीच अगवा जवान के परिजनों ने आतंकियों से उसकी रिहाई की अपील की है. सेना, पुलिस और सीआरपीएफ शाकिर को आंतकियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अभियान चला रही हैं. तलाशी के लिए खोजी कुत्ते और ड्रोन की मदद भी ली जा रही है. खबर लिखे जाने तक अगवा जवान का कोई सुराग नहीं मिला था.

Rifleman Shakir Manzoor of 162 Battalion (TA), is missing since 1700hrs yesterday. His abandoned burnt car has been found near #Kulgam. It is suspected that the soldier has been abducted by terrorists. Search op in progress.#TerrorismFreeKashmir#Kashmir@adgpi@NorthernComd_IA