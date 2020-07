वेब सीरीज में सेना के यूनिफॉर्म को गलत तरीके से पेश किया जा रहा : सूत्र

रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक यह वेब सीरीज 'कोड M Zee 5' और 'XXX Uncensored (season-2)' हैं जो ALT Balaji पर प्रसारित हो रही हैं. इन सीरीज में जिस प्रकार आर्मी को दिखाया जा रहा है वह सच्चाई से परे है. कुछ पूर्व सैनिकों ने ALT Balaji के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और प्रोड्यूसर OTT platform के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.

रक्षा मंत्रालय ने Central Board of Film Certification (CBFC), MeITY and Ministry of Information and Broadcasting को पत्र लिखा है. रक्षा मंत्रालय ने प्रसारण से पहले प्रोडक्शन हाउसेस को आर्मी से एनओसी लेने को कहा है. लोगों की भावना को आहत होने से बचाने के लिए ये किया गया है.