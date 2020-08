एयरपोर्ट को लीज पर देने पर बोले नागरिक उड्डयन मंत्री, "केरल बोली लगाने में योग्य नहीं था"

हवाईअड्डों की 2019 की निजीकरण प्रक्रिया के बारे में पुरी ने ट्विटर पर कहा, “पट्टा हासिल करने वाली बोली में प्रति यात्री 168 रुपये शुल्क का जिक्र था जबकि केएसआईडीसी (केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम) ने प्रति यात्री 135 रुपये और बोली लगाने वाली तीसरी कंपनी ने 63 रुपये प्रति यात्री की बोली लगाई थी.”

यह भी पढ़ें: केरल विमान हादसा : DGCA ने कोझिकोड एयरपोर्ट पर बड़े साइज के विमान के इस्तेमाल पर लगाया बैन

प्रति यात्री शुल्क 2019 की शुरुआत में हुई छह हवाईअड्डों की बोली प्रक्रिया का पैमाना था. यह छह हवाईअड्डे- लखनऊ, अहमदाबाद, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम थे. अडानी एंटरप्राइजेज ने इन छह हवाईअड्डों के लिये सबसे ज्यादा बोली लगाई थी.

Parallel narratives can be no match for facts.



A campaign has been launched against the decision to privatise the Thiruvananthapuram airport.



Here are the facts.