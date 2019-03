रेलवे और उड्डयन मंत्रालय को चुनाव आयोग का नोटिस, बोला- ये आचार संहिता का उल्लंघन

टिकट पर पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल करने को लेकर रेलवे और उड्डयन मंत्रालय को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है. चुनाव आयोग ने सख्त लहजे में कहा है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है. चुनाव आयोग ने रेल मंत्रालय तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय को खत लिखकर जवाब मांगा है कि क्यों आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर रेल टिकटों तथा एयर इंडिया करे बोर्डिंग पास से नहीं हटाई गई. दोनों मंत्रालयों से तीन दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है.

EC writes to Ministry of Railways & Ministry of Civil Aviation, asking them why have the pictures of PM Modi not been removed from rail tickets & Air India boarding passes even after Model Code of Conduct has come into effect. They've been asked to submit a reply within 3 days. pic.twitter.com/H3kMnhJZdL