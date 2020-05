रेल मंत्रालय ने ट्रेनों के बारे में दी जानकारी, पश्चिम बंगाल के गृह सचिव ने लगाया गुमराह करने का आरोप

रेल मंत्रालय ने बताया कि पश्चिम बंगाल से केवल दो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति मिली है, एक अजमेर शरीफ से और दूसरी एरनाकुलम से. गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के निवेदन के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने दो ट्रेनें पंजाब से, दो तमिलनाडु से, तीन कर्नाटक से और एक ट्रेन तेलंगाना से चलाए जाने को स्वीकृति दी है.

Ministry of Railways tweet is misleading and incorrect. All the trains mentioned in their tweet were approved and communicated to the concerned States on 8 May( yesterday) or before, no new decision in this regard has been taken today. Further decisions to follow in due course. https://t.co/Z1OylX4we5