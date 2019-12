तेलंगाना एनकांउटर मामले पर देश भर में मिली जुली प्रतिक्रिया, मानवाधिकार के नाम पर खड़े हो रहे हैं सवाल

तेलंगाना में रेप कांड के चारों आरोपियों का शुक्रवार की सुबह एनकाउंटर के बाद देश भर में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. जहां एक तरफ कई लोगों ने इस मामले का स्वागत किया है वहीं कुछ ने मानवाधिकार के मुद्दे को लेकर इसके विरोध में आवाज उठाई है. एनकाउंटर पर पीड़िता के पिता ने ANI के साथ बात करते हुए कहा कि मैं पुलिसकर्मियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरी बेटी के हत्या के 10 दिनों के भीतर आरोपियों का एनकांउटर कर दिया, मेरी बेटी की आत्मा को अब जरूर शांती मिली होगी.

तेलंगाना के हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर करने वाले सभी 4 आरोपियों का एनकाउंटर

वहीं पुलिस एनकाउंटर के बाद 'निर्भया' की मां आशा देवी ने कहा "पुलिस ने शानदार काम किया है मैं काफी खुश हूं इस सजा से ,पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए" उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटी के अपराधियों के फांसी के लिए पिछले 7 वर्ष से दर-दर भटक रही हूं, और अब इस देश और सरकार की न्याय प्रणाली से अपील करती हूं कि निर्भया के दोषियों को भी जल्द से जल्द मौत की सजा दी जाए.

वहीं फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर ने कहा कि तेलांगना पुलिस ने वीरता पूर्ण काम किया है, मेरे तरफ से उन्हें बधाई. बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने भी ट्वीट कर लिखा है "काफी अच्छा काम हैदराबाद पुलिस आपको मेरा सलाम"

इन सब से अलग कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने कहा है कि हत्या हमारी व्यवस्था के लिए एक धब्बा है, बलात्कार एक जघन्य अपराध है. इसे कानून के प्रावधानों के तहत कड़ाई से निपटा जाना चाहिए, त्वरित न्याय का यह तरीका नहीं है,हालांकि मैं आरोपियों को लेकर कोई उदारता नहीं रखता हूं.

Rape is an heinous crime. It must be dealt with strictly under the provisions of law. While I hold no brief for the alleged perpetrators of this dastardly act, “encounter” killings are a blot to our system. While I understand the urge for instant justice, this is not the way. https://t.co/BzVkLlSgYW