मोदी सरकार की नजर पहली बार मतदान करने वालों पर, बनाई यह रणनीति

देश के दस करोड़ से भी अधिक पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के साथ अन्य युवा मतदाताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाले में लाने के लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं. देश भर के आईआईटी और अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों में केंद्रीय मंत्री युवाओं के साथ टाउन हॉल कर मोदी सरकार की उपलब्धियों को साझा करेंगे.

मंत्री रोजगार, स्वरोजगार और स्टार्ट अप जैसे विषयों पर उनके प्रश्नों और शंकाओं का समाधान भी करेंगे. इसे 'न्यू इंडिया मंथन' का नाम दिया गया है. इसका आयोजन न्यू इंडिया जंक्शन के बैनर तले किया जा रहा है.

इसकी शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नालॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद आईआईटी पटना में दो फरवरी को करेंगे. वे 'डिजिटल ट्रांसफार्मेशन ऑफ इंडिया' विषय पर युवाओं से बात करेंगे. रविशंकर प्रसाद सबसे पहले छात्रों के सामने सरकार की उपलब्धियों का खाका खींचेंगे. इसके बाद छात्र उनसे सवाल पूछ सकेंगे. छात्र नए भारत के निर्माण के लिए अपने सुझाव भी दे सकते हैं.

With new ideas, new energy & new vision our youth will create a New India.



Looking forward to interact with young students of IIT Patna and listen to their views & suggestions for making a New India. #NewIndiaManthan on 2nd February, 2019 at 5 pm. pic.twitter.com/3Zw7pKFVJm