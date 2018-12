मोदी जी भगवान के लिए बुलेट ट्रेन भूल जाइए, जानिए BJP नेता ने क्यों कही यह बात, देखें VIDEO

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की बुजुर्ग नेता और पंजाब की पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांता चावला (Laxmi Kanta Chawla) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और रेलमंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने आम जनता की तकलीफों के प्रति बेपरवाह रहने का आरोप लगाते हुए मोदी और गोयल की तीखी आलोचना की और उन्हें बुलेट ट्रेन (Bullet Train) के बारे में भूल जाने को कहा है. उनका एक वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह ट्रेन में बैठकर मोदी से आम आदमी पर दया करने की अपील कर रही हैं.

