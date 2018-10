6 माह की बेटी के साथ थाने में यह महिला कॉन्स्टेबल करती है काम, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे सलाम

कोई भी पुलिस स्टेशन अक्सर दो ही लोगों का ठिकाना होता है. पुलिसकर्मी या फिर अपराधी. मगर थाने में जब एक नन्ही सी पड़ी पुलिस स्टेशन की डेस्क पर सोती, खेलती, हंसती-उछलती और अटखेलियां लेती दिख जाए तो यह कोई आम बात नहीं होती. दरअसल, झांसी में महिला पुलिस कॉन्स्टेबल अर्चना जयंत हर दिन की तरह सामान्य रूप से अपनी ड्यूटी पर थीं. मगर जैसे ही उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, उनके प्रशंसकों की बाढ़ सी आ गई. क्योंकि जिस रूप में वह थाने में अपनी ड्यूटी निभाती दिखीं, वह कोई सामान्य बात नहीं. रविवार को ट्विटर पर एक तस्वीर आई, जिसमें अर्चना अपनी बच्ची के साथ दिखीं. थाने में वह एक ही वक्त में अपनी बच्ची की देखभाल भी कर रही हैं और अपनी ड्यूटी भी ईमानदारी से निभा रही हैं.

Meet ‘MotherCop' Archana posted at kotwali jhansi for whom the duties of motherhood & the department go side by side !

She deserves a Salute !! pic.twitter.com/oWioMNAJub