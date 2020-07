मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी, जानिए और किन शहरों में आज बारिश होने के आसार

मौसम विभाग (IMD) ने अपने अनुमान में कहा कि महाराष्ट्र के ठाणे, पालघर और अन्य तटीय शहरों में भी भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग, मुंबई के डिप्टी डायरेक्टर जनरल के एस होसलीकर ने कहा, "हालिया सैटेलाइट तस्वीरें मुंबई, ठाणे समेत कोंकण में अलग-अलग जगहों पर मूसलाधार बारिश का संकेत देती हैं."

IMD GFS forecast for rains indicate heavy to very heavy with possibilities of isol extremely heavy (more than 200mm) RF over konkan, including Mumbai, Thane today. Tomorrow trend to continue with little reduced intensity.Satellite, radar indicating intense clouds over coast

