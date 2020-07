मुंबई में सुबह से बारिश, जानें UP-बिहार समेत अन्य राज्यों में मौसम का हाल

समाचार एंजेसी एएनआई के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की आशंका है. मौसम विभाग केंद्र, लखनऊ के मुताबिक, बुलंदशहर, संभल, संत कबीर नगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी जिलों और उसके आसपास के इलाकों में बारिश और बदल गरजने के अनुमान है.

Rain/thundershowers and lightning are very likely to occur today during next three hours (valid up to 9:30 am) at isolated places over Bulandshahr, Sambhal, Sant Kabir Nagar, Mahrajganj, Lakhimpur Kheri districts and adjoining areas: Meteorological Centre, Lucknow