दिल्ली-NCR में बारिश के आसार, UP-बिहार समेत इन जगहों पर जानें मौसम का हाल

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर, फतेहपुर और कानपुर नगर जिले के कुछ स्थानों पर और उसके आसपास के इलाकों में भी आज बारिश और बिजली चमकने की आशंका है.

11-07-2020; 0900 IST; Thunderstorm with rain would continue to occur over and adjoining areas of Few places of North, Northeast Delhi, Panipat, Karnal, Kaithal, Gannaur, Sonipat, Shamli, Muzaffarnagar, Meerut, Bijnor, Hapur, Moradabad, Ghaziabad during the next 2 hours.

हाल ही में मौसम विभाग ने विज्ञप्ति जारी करके बताया था कि बिहार, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा औप पंजाब के उत्तरी इलाकों, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर राज्यों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 से 12 जुलाई, बिहार में 10-11 जुलाई, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम में 9 से 11 जुलाई के बीच अलग-अलग स्थानों पर काफी बारिश होने के आसार जताए गए हैं.

Rain/thundershowers and lightning are very likely to occur today during next three hours (valid up to 9:55 am) at few places over Sitapur, Fatehpur, Kanpur Nagar districts and adjoining areas: Meteorological Centre, Lucknow