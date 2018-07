मॉनसून सत्र का दूसरा दिन LIVE UPDATES

संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी है. लोकसभा में आज भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल पर चर्चा होनी है. बुधवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बिल पेश किया था. बिल में धोखाधड़ी और क़र्ज़ लेकर विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति ज़ब्त करने का अधिकार संबंधित एजेंसियों को देने का प्रावधान किया गया है. इस संबंध में अप्रैल में अध्यादेश जारी किया गया था. वहीं मोदी सरकार आरटीआई ऐक्ट में संशोधन की तैयारी में है. आज राज्यसभा में आरटीआई संशोधन बिल पेश किया जाएगा. प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक, सूचना आयुक्तों के लिए वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र के निर्देश पर तय होंगी. कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इस संशोधन का विरोध किया है. उनका कहना है कि इससे क़ानून कमज़ोर होगा. उधर, मोदी सरकार ने विवादास्पद फायनेंशियल रिज़ोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस एफआरडीआई बिल वापस लेने का फैसला किया. बुधवार को कैबिनेट ने बिल वापस लेने के फैसले को दी मंज़ूरी दी है.- मॉब लिंचिंग पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि केन्‍द्र सरकार की कोशिश भी जारी है लेकिन हिंसा रोकना राज्‍य का जिम्‍मेदारी है. केन्‍द्र सरकार ने राज्‍य सरकारों को निर्देश दिया है. फेक न्‍यूज पर रोक की भी कोशिश की जा रही है.- टीडीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सभी लोकसभा सांसदों को चिट्ठी लिखी है. चंद्रबाबू नायडू ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का लगातार अड़ियल रवैया देखते हुए. टीडीपी संसदीय बोर्ड ने 18 जुलाई 2018 को संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार के ख़िलाफ़ फिर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया. माननीय स्पीकर महोदया ने अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और यह 20 जुलाई 2018 को सदन में आएगा. मैं आप सबसे अपील करता हूं कि हमारे सांसदों द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें.

Congress MPs protest in Parliament premises, demanding rights for farmers. #MonsoonSessionpic.twitter.com/oXqAEA81OF — ANI (@ANI) July 19, 2018

Sonia ji's maths is weak. They had calculated similarly in 1996. We know what happened then. Their calculation is wrong yet again. Modi govt has majority both inside & outside Parliament. NDA will vote against #NoConfidenceMotion. NDA+ will also support us: Union Min Ananth Kumar pic.twitter.com/R4D5IinNox — ANI (@ANI) July 19, 2018

In democracy, voice of the Opposition should be heard first even if it consists of one person. Even we (Shiv Sena) will speak when it is required. During voting, whatever Uddav Thakachey directs us, we will do: Sanjay Raut, Shiv Sena on #NoConfidence motion pic.twitter.com/rnAVQLwvfo — ANI (@ANI) July 19, 2018

Congress has given adjournment notice in Lok Sabha over the issue of mob lynching. pic.twitter.com/9nOQRFL7Cq — ANI (@ANI) July 19, 2018

- बीजेपी सांसद अशोक दोहरे ने एनडीटीवी से कहा, मैं नाराज नहीं हूं. पीएम मोदी हमारे मुखिया हैं. मैंने स्वयं उनसे मिल कर उन्हें पत्र दिया था. अशोक दोहरे इटावा से दलित सांसद हैं. दलितों के मुद्दे पर पीएम को पत्र लिख कर नाराज़गी जताई थी. उन्‍होंने कहा कि मैं सरकार और पार्टी के साथ, अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में दूंगा.- कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री जब पंजाब आए तो उन्‍होंने मक्का की एमएसपी 1700 रुपये कर दी लेकिन पंजाब में आज भी मक्‍का 900 रुपये क्विंटल बिक रहा है. किसानों को एमएसपी का रेट नहीं मिल पा रहा है. हम इस विषय को संसद में उठाएंगे. हमने आज मक्‍के की रकम को लेकर प्रदर्शन किया है.- संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले किसानों के अधिकारों की मांग के समर्थन में कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मोदी सरकार की एमएसपी में बढ़ोतरी कर किसानों के साथ धोखा है.- बीजेपी सांसद छोटेलाल ने कहा कि मैं अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट दूंगा. मेरी नाराज़गी केंद्र सरकार या पार्टी से नहीं थी. मोदी जी कह चुके हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा. गौरतलब है कि छोटेलाल ने योगी सरकार के खिलाफ पीएम मोदी को पत्र लिखा था. छोटे लाल रॉबर्ट्सगंज से दलित सांसद हैं.- केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने दावा किया है, "(कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष) सोनिया (गांधी) जी का गणित कमज़ोर है. उन्होंने पहले भी इसी तरह कैलकुलेट किया था. हम जानते हैं, तब क्या हुआ था. उनका कैलकुलेशन एक बार फिर गलत है. (नरेंद्र) मोदी सरकार के पास संसद के भीतर और बाहर, दोनों जगह बहुमत है. NDA अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट करेगा. NDA+ भी हमें समर्थन देगा."- शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है, "लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को पहले सुना जाना चाहिए, भले ही उसमें सिर्फ एक ही शख्स हो. यहां तक कि ज़रूरत पड़ने पर हम (शिवसेना) भी बोलेंगे. वोटिंग के दौरान हम वहीं करेंगे, जो उद्धव ठाकरे कहेंगे." - मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर कांग्रेस ने संसद के निचले सदन लोकसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है.