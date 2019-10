ISRO ने चंद्रमा की सतह की तस्वीरें जारी कीं, नजर आए बड़े पत्थर और छोटे गड्ढे

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पर स्थित ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरा (OHRC) द्वारा ली गईं चंद्रमा की सतह की तस्वीरें जारी की हैं. इसरो के अनुसार, ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से ली गईं ये तस्वीरें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित बोगस्लावस्की ई क्रेटर और उसके आस-पास की हैं. इसका व्यास 14 किलोमीटर और गहराई तीन किलोमीटर है. इसरो ने कहा कि तस्वीरों में चंद्रमा पर बड़े पत्थर और छोटे गड्ढे दिख रहे हैं.

#ISRO

Have a look at the images taken by #Chandrayaan2's Orbiter High Resolution Camera (OHRC).

For more images please visit https://t.co/YBjRO1kTcLpic.twitter.com/K4INnWKbaM