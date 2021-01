दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण की 1 करोड़ से अधिक जांच, CM अरविंद केजरीवाल ने बताया नया कीर्तिमान

दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए नमूनों की जांच की संख्या बुधवार को एक करोड़ से अधिक हो गई और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे एक “नया कीर्तिमान” बताया है. केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि शहर ने संक्रमण को फैलने से रोकने में सफलता पाई है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंगलवार तक प्रति दस लाख लोगों पर 5.29 लाख से अधिक जांच की जा चुकी हैं और अब तक 1,00,59,193 नमूनों की जांच हो चुकी है.

Delhi sets a new record!



We have conducted over 1 crore Corona tests to date, equivalent to 50% of Delhi's population. With a focus on increased testing & treatment, Delhi has successfully contained the scale & spread of Corona infection. pic.twitter.com/QtGoYU7IYu