एक करोड़ से अधिक हुए ‘माईगोव’ के यूजर, PMO ने की वेबसाइट की प्रशंसा

नागरिकों पर केंद्रित सरकारी वेबसाइट ‘माईगोव इंडिया' में पंजीकृत सदस्यों की संख्या एक करोड़ से अधिक हो जाने के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने शनिवार को कहा कि यह वेबसाइट विचारों और अंतर्दृष्टि के एक जीवंत केंद्र के रूप में उभरी है. PMO ने कहा कि ‘माईगोव इंडिया' वेबसाइट ने इस सोच के साथ पांच साल पहले अपनी यात्रा आरंभ की थी कि यह भारत के लोगों की आवाज और विचारों के लिए मंच मुहैया कराएगी. PMO ने ट्वीट किया, ‘यह विचारों एवं अंतर्दृष्टि के एक जीवंत केंद्र के रूप में उभरी है. इस उपलब्धि के लिए बधाई.'

इससे पहले माईगोव ने अपने पंजीकृत सदस्यों की संख्या की जानकारी देते हुए ट्वीट किया था, ‘जब हम नए वर्ष और नए दशक का स्वागत कर रहे हैं, तो ऐसे में हम इस मंच को और बड़ा, साहसी एवं बेहतर बनाने का संकल्प लेते हैं.' उसने इसे प्रेरणा और दिशा निर्देश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को धन्यवाद दिया.

Five years ago, @mygovindia began its journey with a vision to offer a platform for the voice and views of the people of India. It has emerged as a vibrant centre for ideas and insights. Congrats on this milestone! https://t.co/8PiZI0IMZ5

MyGov reached 1 Cr registered users! Thank you, #CitizenMyGov! As we welcome a new year & new decade - we resolve to make this platform bigger, bolder, better!

And a BIG thank you to Hon. PM @narendramodi for inspiring and guiding us! @rsprasadpic.twitter.com/iMvBZpKi0j