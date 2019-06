सर्वदलीय बैठक के बाद बोले राजनाथ सिंह- ज्यादातर पार्टियों ने किया 'एक देश एक चुनाव का समर्थन'

देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर पीएम मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक की, हालांकि कांग्रेस इस बैठक से दूर रही. कांग्रेस के अलावा ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव भी बैठक में नहीं गए. 3 मुख्यमंत्रियों समेत 8 बड़े नेता बैठक में शामिल नहीं हुए. बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के मुद्दे पर विचार करने लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समिति गठित करेंगे जो निश्चित समय-सीमा में अपनी रिपोर्ट देगी. राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के मुद्दे पर एक समिति गठित की जाएगी. राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में एकसाथ चुनाव कराने के मुद्दे पर ज्यादातर दलों ने समर्थन किया, हालांकि कुछ मुद्दों पर वैचारिक मतभेद भी थे. राजनाथ सिंह ने बताया कि हमने देशभर की 40 पार्टियों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया था, जिसमें से 21 पार्टियों के प्रमुख आज पहुंचे थे और 3 ने पत्र लिखा था.

