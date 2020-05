मध्‍यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में शादी के कुछ घंटे बाद ही नवदंपति को क्‍वारंटाइन होने पर मजबूर होना पड़ा. विवाह समारोह में शामिल हुए दुल्‍हन के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में कार्यरत जीजा के मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण यह नौबत आई. शादी की रस्म पूरी होते ही पता चला कि दिल्ली से इस शादी में आए इस शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है. फलस्‍वरूप नवदंपति ही नहीं, दोनों परिवारों के 100 से अधिक रिश्‍तेदार और इनसे मिलने वालों को भी क्‍वारंटाइन करना पड़ा.दिल्ली से आया हुआ यह युवक CISF में तैनात है जो अपनी साली की शादी के लिये कुछ दिनों पहले छिंदवाड़ा आया था. जिला प्रशासन ने फिलहाल इससे संपर्क में आये सभी लोगों को क्वारेंटीन सेंटर भेजकर जिले के दो क्षेत्रों को कंटेनमेंट घोषित कर दिया है.

Just a few hours after their wedlock was solemnized, a young couple was #Quarantined institutionally in Chhindwara with over 100 other family members as bride's #CISF staffer brother-in-law tested positive for #Covid_19@ndtvindia@ndtv#lockdownpic.twitter.com/wF8VFzUgfj