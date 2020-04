Coronavirus: इंदौर के चंदन नगर में पुलिस पर पथराव, वीडियो वायरल; सात गिरफ्तार

पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले आरोपियों का वीडियो सोशल साइटों पर तेजी से वायरल हो गया. इसके बाद इंदौर पुलिस ने सात आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया जिसमें से तीन आरोपियों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जा रही है.

Beat constable Surendra Singh in Indore who was trying to enforce #Lockdown21 was attacked yesterday, when he stopped a vehicle carrying more than five persons who wanted to buy vegetables by defying restrictions @ndtv@ndtvindia@soniandtv#IndiaDeservesBetter#CoronaWarriorspic.twitter.com/MoYM1mb3aq